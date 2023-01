LIVE Keuken Kampioen Divisie | PEC Zwolle voor rust al op ruime voorsprong in topper bij Heracles

Almere City FC klimt met thuiszege op Willem II naar derde plaats

Almere City FC is met een overwinning op Willem II naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie geklommen. De ploeg van trainer Alex Pastoor dankte de zege aan een doelpunt van topscorer Jeredy Hilterman: 1-0. De spits maakte zijn vijfde doelpunt in de laatste vier wedstrijden.

14:23