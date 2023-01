LIVE Keuken Kampioen Divisie | Willem II op achterstand in Almere

LIVE eredivisie | Wie wint eerste ontmoeting tussen FC Emmen en Cambuur op het hoogste niveau?

Nooit eerder stond dit affiche op het programma in de eredivisie! Wel stonden FC Emmen en Cambuur in het verleden veelvuldig tegenover elkaar in de eerste divisie, maar dus nog nooit op het hoogste niveau. En de belangen zijn groot, want de nummers 16 (Emmen) en 18 (Cambuur) vechten tegen degradatie.

10:00