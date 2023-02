LIVE KKD | Ralf Seuntjens in het zonnetje gezet na zware periode, veel goals in acht duels

Feyenoord komt zonder kleurscheu­ren uit slijtage­slag met NEC: ‘Vertrouwen dat spelers fit zijn voor zondag’

Feyenoord is zonder blessures uit de slijtageslag in de wedstrijd in de achtste finale van TOTO KNVB Beker tegen NEC gekomen. Quilindschy Hartman heeft wel een dikke knie, maar Arne Slot verwacht dat de linksback zondag inzetbaar is in de uitwedstrijd tegen Heerenveen (14.30 uur).

16:41