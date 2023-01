LIVE KNVB Beker | Pavlidis tovert en schiet AZ fraai naar achtste finales, droomstart NEC in Flevopolder

Jens Toornstra na goal tegen oude liefde Feyenoord: ‘Ik wilde juichen met respect’

Jens Toornstra had in de kraker tussen Feyenoord en FC Utrecht maar drie minuten nodig om te scoren tegen zijn oude ploeg. Juichen deed hij niet, maar het doelpunt was wel goed voor uiteindelijk een gelijkspel (1-1). ‘Ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald.’

8 januari