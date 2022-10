LIVE KNVB Beker | Vitesse vroeg op voorsprong, Kasanwirjo de grote man voor FC Groningen

Arsenal-trai­ner Mikel Arteta op zijn hoede voor ‘goed team’ PSV: ‘Kijk naar hoe veel ze scoren’

PSV gaat morgen op bezoek bij Arsenal. Bij de persconferentie voorafgaand aan de Europa-League wedstrijd in Londen (aftrap 19.00 uur) liet Arsenal-trainer Mikel Arteta weten onder de indruk te zijn van de Eindhovenaren. ,,Het is een heel goed team. Wat ik kan zeggen na het bekijken van de beelden is dat het een lastige wedstrijd zal worden", aldus de Spanjaard.

19:58