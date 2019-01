LIVE | Komt eerste goal van een kalenderjaar weer een Vitesse-speler?

Sadílek door PSV definitief toegevoegd aan de A-selectie

16:56 Michal Sadílek is per direct toegevoegd aan de A-selectie van PSV. De 19-jarige Tsjech maakte voor de winterstop al zijn debuut in het eerste elftal en krijgt nu definitief een plek in de kleedkamer aan de profzijde van De Herdgang.