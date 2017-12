LIVE: Kortsmit houdt Sparta op de been tegen sterker PSV

Spelersbus GA Eagles opgewacht na nederlaag in Den Bosch

11:25 Go Ahead Eagles verkeert zich in de hoek waar de klappen vallen. Vrijdag verloor de Deventer ploeg met 3-0 bij FC Den Bosch. Voor enkele tientallen aanhangers van de club was daarmee de maat vol. Zij hebben de spelersbus bij terugkomst in Deventer opgewacht en wilden verhaal halen bij de spelers en trainer Leon Vlemmings.