LIVE: Locadia passeert Unnerstall nu wél, PSV op voorsprong

Hoe gaat PSV om met het kunstgras in De Koel? Ajax won in augustus met 0-2, maar na afloop klaagde met name Klaas-Jan Huntelaar over de omstandigheden. Hij zei dat zijn voeten wegbrandden op het warme kunstgras. Ook vandaag is het heet in Venlo en kan de temperatuur op het veld flink oplopen.