LIVE: Locadia schiet zesde van het seizoen binnen: 0-1

Hirving Lozano ontbreekt dus in het duel met VVV. De Mexicaan was al een twijfelgeval voor het duel, maar PSV heeft de knoop doorgehakt en vindt het niet verstandig om hem te laten spelen met een elleboogblessure. Er is nog gekeken naar mogelijkheden om de elleboog te ontzien, maar Lozano stroomt nu de komende week weer in. Luuk de Jong vervangt hem in Venlo en is naarstig op zoek naar goals. Hij scoorde voor het laatst op 11 maart 2017. Bij PSV keert zoals gezegd Derrick Luckassen wel weer terug in de wedstrijdselectie, maar hij begint op de bank.

Oei! Bijna was daar De Jong. De spits kopt bijna perfect in, maar Unnerstall weet de bal nog over te ranselen. Een heel knappe redding van de doelman. Uit de daaropvolgende corner schiet Locadia over - opnieuw.

PSV-tegenstander VVV-Venlo was de afgelopen vier seizoenen te vinden in de eerste divisie. Opmerkelijk genoeg won Jong PSV daarin vier keer op rij in De Koel. Thuis leverden de beloften van PSV wel de meeste punten in.



De laatste nederlaag van PSV tegen VVV dateert alweer van 1976, toen de Venlonaren met 2-0 wonnen. Voor de goals zorgden toen de Mikan Jovanovic en Stefan Kurcinac, twee spelers uit het toenmalige Joegoslavië die bij VVV onder contract stonden. Keeper Eddy Sobczak hoefde geen PSV-treffer te incasseren.



Het laatste puntenverlies van PSV tegen VVV dateert van 2011, toen PSV in acht minuten drie treffers om de oren kreeg in De Koel. De ploeg van Fred Rutten speelde destijds met 3-3 gelijk in Venlo. Ook in 1986 en 2008 ging het mis voor PSV, met respectievelijk een 0-0 en 1-1. PSV won de afgelopen decennia verreweg de meeste edities, maar VVV was in veel jaren geen eredivisie-deelnemer. Sinds 1994 kwam de ploeg maar vijf seizoenen op het hoogste niveau uit.