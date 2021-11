LIVE | Louis van Gaal heeft veel pijn: ‘Het ziet er niet uit, dat weet ik ook wel’

Louis van Gaal is in aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (morgen om 20.45 uur) op zijn heup gevallen. Daardoor zit de bondscoach in een rolstoel. Desondanks geeft hij wel een persconferentie, al is het via een scherm. Virgil van Dijk is wel fysiek aanwezig. Volg hier alles wat de bondscoach en de aanvoerder te zeggen hebben.