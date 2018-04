LIVE: El Khayati doet Room en PSV pijn vanaf de stip

Opstelling PSV



PSV start tegen ADO Den Haag voor het eerst met Albert Gudmundsson in de basis. De viervoudig IJslands international start aan de zijkant voorin, een positie waar hij bij Jong PSV al veel indruk maakte. Gudmundsson scoorde al drie keer in zijn interlands voor IJsland en maakt kans op WK-deelname.



Bij PSV starten ook Eloy Room en Pablo Rosario in de basis. Zij vervangen Jeroen Zoet en Marco van Ginkel. Zij zitten wel bij de selectie. Gastón Pereiro start in de basis, Bart Ramselaar zit op de bank. Ook Pereiro maakt nog kans op WK-deelname. Steven Bergwijn vervangt Luuk de Jong als spits van PSV.