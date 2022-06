LIVE | Memphis verdubbelt voorsprong Oranje tegen Rode Duivels, invaller Mertens krijgt geel

Compensa­tie voor onderne­mers aan opgebroken winkel­straat in Haaksber­gen: ‘Timing ongelukkig’

HAAKSBERGEN - Net nu corona achter de rug is en ondernemers alle zeilen bij moeten zetten om de gevolgen van twee slechte jaren weg te werken, gooit de gemeente de Molenstraat op de kop. „De timing is ongelukkig”, ziet het college in. De winkelstraat krijgt daarom 25.000 euro compensatie uit het coronapotje.

16:04