LIVE: Middenmoters azen op herstel in Venlo

Broekie van toen is nu een meneer Echt waar: Marcel Keizer speelde een Klassieker

18:45 Marcel Keizer (48) debuteert als trainer in de Kuip. Als speler van Ajax maakte hij in 1988 al eens de Klassieker mee in Rotterdam. ,,Ik was niet goed genoeg, maar deze heb ik mooi meegepikt.''