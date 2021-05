LIVE | Mvogo voorkomt vroege domper voor PSV, SC Heerenveen dicht bij treffer

Dick Advocaat sluit na blamage voortijdig vertrek bij Feyenoord niet uit

15:36 De blamage van Feyenoord op bezoek bij ADO Den Haag is hard aangekomen in Rotterdam. Zo sluit trainer Dick Advocaat een voortijdig vertrek niet meer uit. ,,Ik ben eindverantwoordelijk. Ik zag vanmiddag een elftal waar totaal geen geloof in zit. Het was geen eens een elftal. Geen voetbal, geen beleving, geen strijd", liep Advocaat leeg voor de camera's van ESPN.