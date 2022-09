LIVE Nations League | Pasveer ook tegen België onder de lat, Janssen tegen clubgenoot Alderweireld

Nations LeagueOranje is met een voorsprong van drie punten op België nagenoeg zeker van groepswinst en een plek in de Final Four van de Nations League in juni 2023. De Belgen moeten vanavond in de Johan Cruijff Arena met minimaal drie doelpunten verschil winnen om Oranje nog te passeren.