LIVE | Ontlading bij Lineth Beerensteyn: Oranje Leeuwinnen op voorsprong tegen Polen

NEC roept fans op zich te gedragen bij derby: ‘Winnen of verliezen? Vitesse kan daarna gewoon naar huis’

NEC rekent zondag in de Gelderse derby tegen Vitesse op medewerking van de supporters om de wedstrijd ordentelijk te laten verlopen. In een videoboodschap roept algemeen directeur Wilco van Schaik de achterban op zich te gedragen. ,,We hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd echt een hoogtepunt van het seizoen te laten worden. We rekenen op jullie, businessclubleden en supporters, om er een topdag van te maken”, aldus Van Schaik.