LIVE | Oppermachtig Ajax maakt gehakt van labbekakkerig VVV, dubbelslag Traoré

Cambuur houdt flink huis in Breda: geplaagd NAC verliest KKD-top­per én foutloze status

20 oktober NAC Breda is niet langer zonder puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie. Het SC Cambuur van trainer Henk de Jong won de absolute topper in Breda afgetekend: de flink gehavende thuisploeg ging met 0-4 onderuit. NEC speelde met 1-1 gelijk bij Jong PSV.