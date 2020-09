LIVE | Opportunistischer ADO jaagt op gelijkmaker, Groningen faalt voor open doel

Vrouw in vorm Roord matchwin­ner voor Leeuwinnen bij EK-kwalifica­tie­du­el in Rusland

18 september Jill Roord is in bloedvorm. De 23-jarige middenvelder uit Oldenzaal begon het seizoen met twee hattricks voor haar club Arsenal en besliste vanavond in Moskou het EK-kwalificatieduel met Rusland met een fraai doelpunt na een kwartier: 0-1 winst. Daarmee kan Oranje het EK niet meer ontgaan, voor zo ver daar al twijfel over was.