LIVE | Opstellingen Feyenoord en Marseille bekend, chaos door noodweer in fanzone

Feyenoord richt blik na 'tussendoor­tje’ direct op Marseille: 'We zijn ready voor donderdag’

Feyenoord beleefde een prima zondagmiddag in Sittard. Door een comfortabele voorsprong kon Arne Slot meerdere spelers naar de kant halen en rust geven met het oog op de 'wedstrijd van het jaar’ tegen Olympique Marseille, aanstaande donderdag in Frankrijk. Uiteindelijk eindigde het tegen Fortuna in 1-3.

1 mei