LIVE | Oranje Leeuwinnen jagen op plaatsing WK

Oranje weigert vanmiddag op voorhand echter uit te gaan van een gelijkspel. ,,Er zit veel vertrouwen in het team. Daarom spelen we om te winnen'', kondigde middenveldster Sherida Spitse strijdlustig aan.



Oranje begon de WK-kwalificatie vorig jaar met een zwaarbevochten zege in blessuretijd op Noorwegen (1-0). Het nog ongeslagen Nederland staat nu na zeven duels op negentien punten, met een doelsaldo van 21-0. Noorwegen heeft achttien punten en een doelsaldo van 20-3. De nummer twee van de poule gaat de play-offs in.



De Nederlandse vrouwen kunnen zich voor de tweede keer plaatsen voor het WK. In 2015 in Canada strandde Oranje in de achtste finales.