LIVE Oranje Leeuwinnen | Nederland geeft vroege voorsprong meteen weer uit handen

Van Nistel­rooij over mogelijk vertrek Gakpo: ‘Ik ga ervan uit dat we iedereen binnen­boord houden’

Cody Gakpo kon na de monsterscore tegen FC Volendam (7-1) nog geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. De aanvoerder van PSV gaf toe dat er nog meerdere dingen rondom hem spelen. ,,Het is misschien niet ideaal voor mij en voor de club, maar ik ga kijken wat het beste voor me is.”

31 augustus