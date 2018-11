LIVE | Oranje nog niet in problemen ondanks vroege rode kaart Dekker

Bijleveld tiende debutant Jong Oranje na afmelding Koop­meiners

14:19 Teun Koopmeiners heeft zich afgemeld voor de vriendschappelijke interland van Jong Oranje, vrijdag in en tegen Duitsland. De speler van AZ is ziek en blijft in Alkmaar. Zijn vervanger is Teun Bijleveld, de middenvelder van Jong Ajax. Voor Bijleveld is het de eerste keer dat hij in de selectie van Jong Oranje is opgenomen.