LIVE | Pereiro brengt in slotfase hoop bij PSV terug

Unnerstall krijgt kans Van Bommel grijpt hard in bij PSV: Jeroen Zoet verliest na zes jaar basis­plaats

11:21 Jeroen Zoet moet na een paar slechte wedstrijden bij PSV plaatsmaken voor Lars Unnerstall. De Duitser is van derde keeper naar eerste keeper gepromoveerd voor het duel met Willem II van vanmiddag. Voorzover bekend heeft Zoet geen last van een blessure en is hij gewoon inzetbaar. Desondanks kiest trainer Mark van Bommel voor een keiharde ingreep onder de lat bij PSV. Ook tweede doelman Robbin Ruiter wordt daarmee gepasseerd.