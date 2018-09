LIVE | AZ met Johnsen op zoek naar aansluitingstreffer

Bergwijn opnieuw uitblinker: 'PSV is voor mij het belangrijk­ste, de rest zie ik wel'

1 september Steven Bergwijn was een van de uitblinkers tijdens PSV-Willem II, waarin de Eindhovenaren de buur een afstraffing gaven. De Tilburgers werden naar een kansloze 6-1 nederlaag gespeeld en het publiek in het Philips Stadion stond met name in de tweede helft regelmatig op de banken.