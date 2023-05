LIVE play-offs | Eerste horde voor FC Emmen in nacompetitie is NAC Breda

VVV laat tiental Almere wegkomen met remise, Alex Pastoor boos over rode kaart: ‘Voetbal is contact­sport’

VVV-Venlo heeft verzuimd om een flinke stap te zetten richting de finale van de play-offs voor een plaats in de eredivisie. De nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie had het betere van het spel tegen Almere City - dat na een rode kaart voor nota bene VVV-clubicoon Danny Post een tijdlang met tien man speelde - maar bleef steken op 1-1. Zaterdag is de return in Almere.