LIVE | PSV dankzij assists Max op voorsprong bij rust in aantrekkelijk duel met Slovenen

Keuken Kampioen Divisie Duel SC Cambuur met Jong FC Utrecht op de tocht: ‘We hebben nog maar 15 man’

11:37 SC Cambuur kan morgen tegen Jong FC Utrecht niet beschikken over de twee spelers die in thuisquarantaine zitten. Het is zelfs maar de vraag of het duel in de Keuken Kampioen Divisie door kan gaan.