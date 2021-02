LIVE | PSV heeft volgende ronde binnen handbereik, Olympiakos jaagt op laatste kans

Europa League Ajax wint zonder groots te spelen van Lille en bekert verder

21:10 Ajax heeft ook de terugwedstrijd met 2-1 gewonnen van Lille. Overtuigend was het optreden van de Amsterdammers niet en in de slotfase werd het zelfs nog even spannend, maar uiteindelijk maakte David Neres de verlossende winnende treffer.