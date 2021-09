LIVE | PSV leidt dankzij Gakpo in levendig duel met Go Ahead

PSV mist Götze tegen Go Ahead Eagles: ‘Daarom wisselde ik hem ook’

21 september Mario Götze mist woensdagavond de uitwedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles. De Duitser kampt met spierproblemen die hij zondag in de eerste helft van het duel met Feyenoord heeft opgelopen. ,,Daarom heb ik hem in de rust van die wedstrijd ook uit voorzorg gewisseld”, zei trainer Roger Schmidt.