LIVE | PSV met Mauro en Bruma op jacht naar tweede goal

Elia boos na teleurstel­len­de start: ‘Die oude Elia komt wel joh, geen zorgen’

18 september Eljero Elia had zich zijn terugkeer op de Nederlandse velden, na drie jaar bij Istanbul Basaksehir, vast anders voorgesteld. De 33-jarige vleugelaanvaller viel pas in de 81ste minuut in en zijn nieuwe club FC Utrecht liet in het eerste competitieduel direct twee punten liggen: 1-1 bij VVV-Venlo. ,,Echt zonde, je moet hier gewoon met drie punten weg.”