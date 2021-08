LIVE | PSV op volle sterkte tegen Ajax in strijd om Johan Cruijff Schaal voor 25.000 toeschouwers

Berghuis: ‘Als je social media links laat liggen, is deze omgeving best mooi en leuk’

1 augustus Steven Berghuis begon in het oefenduel met RB Leipzig (1-1) voor het eerst in de basis bij Ajax. De veelbesproken aankoop heeft naar eigen zeggen fysiek en tactisch zijn eerste stapjes gezet en voelt dat de storm aan ophef privé wat is gaan liggen. ,,Uiteindelijk moet ik het op het veld laten zien. Daar ligt de waarheid.”