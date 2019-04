LIVE | PSV verzuimt score op te voeren, Ajax hoeft niet te vrezen

• PSV leed in zijn laatste 52 ontmoetingen met ADO in de eredivisie slechts 2 nederlagen (W40-G10-V2).

• PSV is de enige ploeg die in elke speelronde scoorde dit eredivisieseizoen. Nog nooit scoorde een team in alle speelrondes van een seizoen.

• Scheidsrechter is Danny Makkelie.