LIVE | PSV zonder Ihattaren in cruciaal duel met PAOK

PSV hervat de groepsfase van de Europa League met een thuisduel met PAOK, waarvan de Eindhovenaren drie weken geleden in Griekenland verloren. PSV mist Mario Götze. De Duitse spelmaker is niet op tijd hersteld van een blessure. Trainer Roger Schmidt kan verder ook niet kan beschikken over Ryan Thomas en de al langer afwezigen Armando Obispo, Maximiliano Romero, Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel. Na drie duels heeft PSV pas 3 punten, wat winst noodzakelijk maakt. De wedstrijd in Eindhoven begint om 21.00 uur.