LIVE | Rake strafschop Seuntjens brengt RKC aan het wankelen, slotfase breekt aan in degradatiekraker

Brobbey: ‘Ik had heel veel pijn, maar gelukkig kon ik de bal nog binnen koppen’

Brian Brobbey verwacht niet dat de blessure die hij in de uitwedstrijd tegen PSV (1-2) opliep, heel ernstig is. De aanvaller van Ajax kwam in de eerste helft hard in aanraking met Armando Obispo. Brobbey voetbalde nog even door en kopte in de 34ste minuut op aangeven van Dusan Tadic de 0-1 binnen.

17:21