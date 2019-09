LIVE | Reza bekroont invalbeurt met gelijkmaker voor PEC tegen RKC

Ten Hag: Ajax in tweede helft heer en meester

14 september Trainer Erik ten Hag was vooral tevreden over de tweede helft van het duel tussen Ajax en SC Heerenveen (4-1). ,,Toen waren we heer en meester”, zei hij. ,,We hadden ook wel met 5-1 of 6-1 kunnen winnen. Maar het is logisch dat mijn spelers op een gegeven moment de aandacht verleggen naar het duel van dinsdag met Lille in de Champions League.”