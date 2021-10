LIVE | RKC en Sparta komen niet tot scoren in de eerste helft

AZ doet uitsteken­de zaken in Conference Lea­gue-pou­le dankzij zege in Roemenië

21 oktober AZ heeft een grote stap gezet richting overwintering in de Conference League, door een nipte overwinning op de Roemeense landskampioen CFR Cluj (0-1). Met een goed resultaat tegen datzelfde Cluj zou AZ die overwintering over twee weken in eigen huis al veilig kunnen stellen.