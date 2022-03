LIVE | Rodrigo Guth kopt NEC weer naast AZ

Video Feyenoord kijkt meer naar AZ dan naar Ajax: ‘We moeten pas op de plaats maken’

Feyenoord moet tegen FC Groningen proberen AZ op afstand te houden in de eredivisie. De nederlaag in Alkmaar leidde intern tot de conclusie dat zich mengen in de titelstrijd blijkbaar nog te veel gevraagd is voor de Rotterdammers.

4 maart