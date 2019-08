LIVE | sc Heerenveen gaat op bezoek bij Heracles

Dumfries: We zullen knokken en gaan dit omdraaien

3 augustus Na het toch wat tegenvallende gelijkspel (1-1) bij FC Twente blijft PSV strijdvaardig. ,,We blijven elkaar steunen, we zullen knokken en we gaan dit omdraaien", zei Denzel Dumfries, de back die verantwoordelijk was voor de gelijkmaker.