LIVE | SC Heerenveen met Veerman-vervanger Tahiri in de basis tegen FC Twente

Conflict Spelers­raad ADO Den Haag boos op clublei­ding na ‘dramati­sche aanbieding’: ‘We zijn niet hebberig’

De spelers van ADO Den Haag hebben onenigheid met de clubleiding over de winstpremies. Dat bevestigt één van de selectieleden uit de spelersraad aan deze krant. Bij de raad heerst vooral veel onvrede over het feit dat de clubleiding gesprekken over het onderwerp al maandenlang uit de weg gaat.

12 januari