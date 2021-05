LIVE | Schaal gearriveerd, geen verrassingen in opstellingen Ajax en FC Emmen

video Advocaat laat toch tanden zien in laatste weken: Van Hooijdonk moet het ontgelden

30 april Dick Advocaat is bezig aan zijn laatste weken als trainer. En de laatste weken wekte hij de indruk dat de scherpte hier en daar aan het verdwijnen is. Zo vertelde hij zelf in een openhartig interview in het NRC Handelsblad dat hij tegenwoordig ‘af en toe de andere kant op kijkt’ omdat hij geen trek meer heeft om de confrontatie aan te gaan.