LIVE | Seuntjens beslist duel met derde AZ-treffer

Van Bommel heeft vaak een gouden hand in wisselen, moet hij vanavond weer ingrijpen?

17:04 Bij Heerenveen won PSV in 2011 voor het laatst. Sindsdien is er altijd wel wat loos. Wisselen om wedstrijden terug in de greep te krijgen, de huidige PSV-trainer Mark van Bommel loopt daar nooit voor weg. Moet het vanavond ook?