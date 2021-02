LIVE | Sinisterra raakt de paal, FC Groningen ontsnapt

Mike Snoei verlengt contract bij De Graafschap tot 2022: ‘Blij met het vertrouwen’

23 februari DOETINCHEM - Mike Snoei is ook volgend seizoen de hoofdtrainer van De Graafschap. De Doetinchemse eerstedivisionist verlengt zijn aflopende verbintenis tot de zomer van 2022. ,,Eerst promoveren en dan de club in de eredivisie houden, dat is mijn missie”, zegt de coach uit Didam.