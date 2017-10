LIVE: Sol zorgt met het hoofd voor eerste gevaar namens Willem II

Ten Hag bondscoach? 'Ik denk er niet over na, maar zou het altijd overwegen'

14:52 De KNVB kan in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal aankloppen bij Erik ten Hag. De succesvolle trainer van FC Utrecht zei zondag in het tv-programma De Tafel van Kees op FOX Sports dat hij best bondscoach wil worden.