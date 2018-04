LIVE: Rienstra profiteert van fout doelman Bertrams

Fran Sol is topscorer in de eredivisie dit seizoen, terwijl Willem II 14e staat. De laagste eindklassering van een ploeg die de Eredivisie-topscorer leverde was de elfde plaats en dat kwam twee keer voor: Björn Vleminckx in 2010/2011 (11e met NEC) en Leo Canjels in 1958/1959 (11e met NAC Breda). Dat zijn ook de enige twee eizoenen waarin een ploeg uit het rechterrijtje de topscorer leverde.