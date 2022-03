LIVE | Sparta haalt opgelucht adem als VAR besluit niet in de grijpen nadat NEC om strafschop roept

Ibrahim Sangaré voelt weer balans na topdrukte in Afrika en bij PSV: ‘We zullen scherper en solide moeten zijn’

De wierook na een portie loftuitingen is sinds begin dit jaar wat opgetrokken, maar dit weekend onderschepte Ibrahim Sangaré in Utrecht weer de nodige aanvallen en herpakte hij zich na een dipje. Dinsdag trainde de PSV’er met zijn team op strafschoppen om optimaal voorbereid te zijn op FC Kopenhagen-uit. ,,In Utrecht hebben we veel vertrouwen teruggekregen.”

16 maart