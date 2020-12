LIVE | Sparta is initiatief kwijt na doelpunt Dammers

UEFA Pro Waarom Ruud Gullit blij wordt van de nieuwe kandidaten op de trainers­cur­sus

16 december Van de tien cursisten die zijn toegelaten voor de trainerscursus ‘UEFA Pro’ heeft de helft een niet-westerse achtergrond. Dat is weleens anders geweest, maar volgens de KNVB is dat nog geen direct gevolg van nieuw beleid. ,,We kiezen voor kwaliteit, maar ook voor persoonlijkheid.’’