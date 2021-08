LIVE | Stekelenburg en Álvarez keren terug in basis Ajax voor duel met promovendus NEC

Aftellen Bij Sparta trachten ze de euforie bij de achterban te veranderen in realisme

11 augustus Met de achtste plaats van afgelopen seizoen nog vers in het geheugen zijn de verwachtingen rond Sparta behoorlijk toegenomen. En dat realiseren ook trainer Henk Fraser en technische baas Henk van Stee zich. Vandaar dat zij nu, in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht, alles op alles zetten om euforie bij de achterban te veranderen in realisme.