LIVE | Strand Larsen zet Groningen kort na rode kaart Vitesse-aanvaller Openda op voorsprong

Stunt in de maak? Ajax en Mo Ihattaren in gesprek over transfer

Ajax gaat mogelijk aan de slag met Mo Ihattaren. De Amsterdammers zijn met Juventus in vergevorderde onderhandelingen over een huurdeal met een optie tot koop voor de 19-jarige linkspoot. De oud-PSV’er is met trainer Erik ten Hag in gesprek over een mogelijke overgang.

20 januari