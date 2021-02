LIVE | Strieder verdubbelt voorsprong van RKC bijna na schot tegen eigen lat

Het leedver­maak rond Ajax laat ik graag aan Eindhoven, Rotterdam en Utrecht over

11:26 Het vinkje, het pilletje en het weggelopen talent: afgelopen week was een lesje in nederigheid voor Ajax. En daar is volgens columnist Sjoerd Mossou niets mis mee. ‘Wees blij dat Ajax ook anno 2021 nog gewoon een voetbalclub is, een voetbalclub waar soms de printer vastloopt en de bitterballen mislukken.’