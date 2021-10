LIVE | Stunt in de maak: PSV nog altijd op achterstand tegen hekkensluiter PEC Zwolle

Tannane verbannen naar beloften­team van Vitesse: weg open voor winters vertrek

11 oktober Vitesse gaat in de eredivisie verder zonder Oussama Tannane. De Marokkaanse international wordt ‘voor onbepaalde tijd’ teruggezet naar het beloftenteam van de club. Voor de dribbelaar is fit blijven nu hoofdzaak, om vervolgens in de winter met een transfer uit Arnhem te vertrekken.