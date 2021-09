LIVE | Toch geen penalty voor PEC, driedubbele wissel bij Go Ahead

LIVE | PSV begint zonder Madueke en Van Ginkel, Toornstra fit genoeg bij Feyenoord

13:26 • PSV is koploper, Feyenoord volgt op plek 7. • Scheidsrechter in het Philips Stadion in Eindhoven is Danny Makkelie.